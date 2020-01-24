【武漢肺炎】何栢良：鑽石公主號已是疫區　港人返港後恐有上百人陸續發病 (12:57)

何栢良表示，鑽石公主號儼如SARS淘大花園E座翻版，船上約3700人中，一半人經檢測後，現時有454人確診，感染比率約為四分一；確診者中亦有約70人屬沒有病徵的隱型感染者，情況令人擔心。他說，船上肯定已是疫區，從確診數字來看，船上情況比SARS更嚴重。

何栢良表示，以船上約四分一人受感染的比例推算，300多名鑽石公主號港人返港後，最壞情況可能有上百人陸續發病入院，呼籲各醫院必須準備好，亦要盡快確定藥物儲備是否足夠。

他敦促政府，在返港港人入住駿洋邨前，盡快找工程專業人員檢查該邨的排污渠及通風等會否構成風險，確保設施準備就緒。

何栢良又稱，日本厚生勞動省對鑽石公主號疫情的應對安排錯誤，被視為船上疫情源頭的香港八旬老翁2月1日在港確診，兩日後船上已新增10人確診，惟日方至2月5日才落實隔離，此前船上的人曾多次在餐廳沒戴口罩吃自助餐，之後又一直「焗住」在船上，「無事都變有事」。

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