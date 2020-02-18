【武漢肺炎】鑽石公主號包機料明晚返港　乘客落船前先劃位隔行坐 (18:58)

【14:28】入境處長曾國衞及保安局副局長區志光下午抵達郵輪船公司辦公室，商討撤離「鑽石公主號」港人乘客的細節，稍後會前往横濱實地視察。

另外，立法會議員鄭泳舜今早（18日）前往其中兩名港人確診者所在的醫院，了解情況及送上物資，稱兩名較年長的病人情況有改善。他表示，目前接觸到的11名確診患者，大部分病情穩定及希望回港醫治。

鄭泳舜稱，仍有確診者與未確診家人同住一病房、分別位處不同醫院、或仍有家人在船上等狀況，他希望港府人員可在撤離大部分乘客後繼續留下提供協助。至於30多個接觸到的無確診家庭，大部分理解回港後要再檢疫14日的安排。

【10:01】保安局副局長區志光、入境處長曾國衞等官員抵達香港駐東京經濟貿易辦事處，今日（18日）與當地人員商討300多名「鑽石公主號」香港居民回港的具體安排。

區志光表示，目前面對頗大挑戰，包括需先了解實際的港人名單、落船安排及前往機場的交通。他指出，乘客如出現病徵，或要先留在日本。他說，完成在經貿辦及另一場與中國駐日本領事館的會議後，如果時間許可，或會作實地觀察。

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