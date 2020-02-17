【武漢肺炎】14的士曾載確診病人　衛生防護中心尚未尋獲司機 (22:52)

被問出現確診的大半個月來共追蹤到多少名的士司機，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，病人沒提供車牌，追蹤有困難，至今未找到沒提供車牌的涉事的士司機，署方會嘗試聯絡的士召喚中心（Call台）協助。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠指出，工會有透過不同的業界群組找有關司機，至今未能找到。他說，「即使自己曾載過乘客到醫院，也不會知道那個人就是肺炎患者」；或是有關司機即使知道自己高風險都不敢匯報，因擔心會隔離。他呼籲有關司機盡快求醫，以減家人感染風險。

杜燊棠亦說，很多司機目前已戴口罩、每兩三個小時到公廁洗手。的士司機從業員總會幹事李林昌亦指出，有透過業界群組、「Call台」等嘗試尋找有關司機，至今沒結果。

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