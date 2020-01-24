【武漢肺炎】火炭駿洋邨已交政府作檢疫中心　將接收檢疫者包括鑽石公主號港人 (22:35)

【22:35】食物及衛生局回應查詢表示，因應新型冠狀病毒肺炎疫情發展急速，現有4個檢疫中心已使用超過九成的單位，預計火炭駿洋邨需要在日內投入使用作檢疫中心，安排接受強制檢疫的人入住，當中包括從郵輪「鑽石公主號」回港的香港居民。

【22:28】火炭駿洋邨共5座大廈提供4846個公屋單位。政府在房委會最新文件稱，需視乎疫情發展，才決定最終使用駿洋邨多少單位用作檢疫設施。房委會上周初已把駿洋邨交予政府管理，其間所有運作費用，包括潔淨、保安、水電費、煤氣費等由政府負責。

房委會稱，目前接受預配駿洋邨的申請者約4000名，承認有關措施對這批申請者造成不便，已於本月11日通知申請者如有需要可搬去其他屋邨，疫情過後政府會盡快清空及徹底消毒，以讓居民入伙。

粉嶺暉明邨復修需時逾半年

房委會表示，粉嶺暉明邨的消防警報系統丶保安設施丶電梯等遭嚴重燒毁，地下大堂機電設施等亦遭破壞，預計最少需時6至8個月才完成復修及驗收，約有670名接受預配暉明邨的申請者受影響。

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