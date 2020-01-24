【武漢肺炎】衛生防護中心轄下委員會倡部分接觸者留檢疫中心10天　餘下4天家中檢疫 (22:05)

衛生署衛生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會及感染控制科學委員會，今日（17日）下午舉行聯合會議，檢視本地新型冠狀病毒感染的最新情況及防控策略。會議期間，委員建議若檢疫中心容量已達飽和，密切接觸者在首10天檢疫期內應在指定的檢疫設施接受檢疫，而視乎個案情況，個別接觸者可於餘下4天在家中接受檢疫。
科學委員會委員同意，有證據顯示新型冠狀病毒在本港出現社區傳播的迹象，為防止病毒在本地進一步蔓延及植根，香港應維持現時隔離確診病人的策略，並為密切接觸者安排檢疫及其他接觸者安排醫學監測。科學委員會亦知悉內地的爆發個案仍持續，故應維持現行壓縮香港與內地跨境人流的措施，並不時檢討。
建議加強監測住院病人擴至門診病人
由於部分感染個案出現的病徵輕微，委員建議加強監測的機制，由住院病人擴闊至門診病人，以期檢測社區內的輕微個案和更全面掌握病毒的流行病學情況。
科學委員會建議，整體社會應繼續推動保持社交距離的措施，以及加強個人衛生和環境衛生措施，以減低新型冠狀病毒進一步傳播的風險。
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