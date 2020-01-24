【武漢肺炎】衛生防護中心轄下委員會倡部分接觸者留檢疫中心10天　餘下4天家中檢疫 (22:05)

科學委員會委員同意，有證據顯示新型冠狀病毒在本港出現社區傳播的迹象，為防止病毒在本地進一步蔓延及植根，香港應維持現時隔離確診病人的策略，並為密切接觸者安排檢疫及其他接觸者安排醫學監測。科學委員會亦知悉內地的爆發個案仍持續，故應維持現行壓縮香港與內地跨境人流的措施，並不時檢討。

建議加強監測住院病人擴至門診病人

由於部分感染個案出現的病徵輕微，委員建議加強監測的機制，由住院病人擴闊至門診病人，以期檢測社區內的輕微個案和更全面掌握病毒的流行病學情況。

科學委員會建議，整體社會應繼續推動保持社交距離的措施，以及加強個人衛生和環境衛生措施，以減低新型冠狀病毒進一步傳播的風險。

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