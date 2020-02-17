【武漢肺炎】菲律賓研取消對港澳旅遊禁令 (21:12)

菲律賓政府計劃取消對港澳實施的旅遊禁令。菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）上周六（15日）在Twitter分享一段香港當日無新增新型冠狀病毒肺炎個案的新聞，稱菲律賓政府會在兩周內重新考慮對香港的旅遊禁令。菲律賓總統發言人今日（17日）表示，是否取消禁令仍有多個條件要審視。
菲律賓本月初出現首宗新型冠狀病毒肺炎死亡病例，當地政府隨即實施臨時旅遊禁令，禁止外國人經香港及澳門入境，同時限制菲律賓公民出境到中港澳，導致部分放假回鄉的菲傭無法回港。
香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒對菲律賓撤銷禁令表示樂觀，相信可於2月內取消。她說，最少有千名在港受僱的菲律賓人受禁令影響，期望香港政府更積極採取行動爭取菲方撤銷禁令，如向當局發公函，而非只與對方開會。
菲律賓日前已取消對台灣的臨時旅行禁令，同時因澳門已連續13日無新增個案，正考慮取消對澳門的臨時旅行禁令。
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