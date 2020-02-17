【武漢肺炎】疫情衝擊面臨停擺　旅遊業界籲港鐵減免舖租 (20:55)

大聯盟成員包括中旅社、永安旅遊、康泰旅遊、東瀛遊等20間旅行社的公司代表。召集人姚柏良指出，新春期間有逾3000個旅行團取消，涉及逾10萬人流，形容各旅行社正面臨停擺狀態，短期難以復蘇，希望政府作為港鐵的大股東，率先於2月至3月免租，以及4月至5月減租一半，與業界共渡時艱。

新華旅遊總經理蘇子楊稱，租金佔旅行社支出三至五成，當中旺角銀行中心、沙田連城廣場等旅遊街的租金昂貴，希望相關業主同樣可減免租金。他形容，目前情況比SARS更嚴峻，假如情況沒改善，業界將要求僱員放年假或無薪假，甚至考慮裁員。

聯盟上周五已向運輸及房屋局長陳帆和5間地產商發信，希望月底前有答覆，否則不排除未來作進一步行動，包括發起集體關燈行動、到港鐵提出訴求等。

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