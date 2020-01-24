【武漢肺炎】黃碧雲：鑽石公主號港人感非常焦慮　鄭泳舜：部分考慮留日照顧確診家人 (20:20)

黃碧雲表示，收到17宗船上港人求助個案，指出他們大致接受包機返港的安排，但認為港府的決定來得太遲。

黃碧雲提到，有船上港人男子確診新型冠狀病毒後送院，其妻子在隔離期間壓力太大，導致吃不下飯和身體脱水，要送院留醫。另有一名老翁確診後送往千葉縣一間醫院，但當地和東京的信息不流通，令家人憂慮。黃碧雲建議港人乘客返港後，如快速病毒測試呈陰性，剩下的日子可選擇居家隔離。

另外，昨（16日）前往日本協助港人的民建聯立法會議員鄭泳舜今日向本報表示，港人確診者分散在不同醫院，他正跟進部分長者，初步情況穩定，但長者因言語不通，難與當地醫護溝通，且欠缺物資，不少希望能回港治療。他指出，確診者家人因屬密切接觸者，需留在船上接受隔離，能否乘包機返港屬未知之數，部分人正考慮是否留在當地照顧家人，促請港府跟進情況。

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