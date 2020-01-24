【武漢肺炎】醫護示威當日兩確診者曾到醫管局開會　工會：醫管局未說明相關醫護應否隔離 (20:41)

余慧明表示，2月6日下午6時曾有4名工會成員到醫管局大樓2樓與局方開會；2月7日下午曾動員會員到大樓4樓及5樓作罷工示威。她表示，未收到有到過大樓的會員感不適，同時已向醫管局查詢，惟局方僅稱已清洗消毒大樓，沒有告知有否需要隔離，或者作流行病學追蹤。她表示，陣線正研究應下一步應如何做，會持續跟進事件，並適時公布。

在醫管局總部上班的王先生表示，局方今向員工發電郵，通知他們曾有新型冠狀病毒肺炎確診者到總部開會，並發指引呼籲員工注意個人衛生，要勤洗手及戴口罩。他又說，總部內的升降機按鈕今日加上膠膜，並貼上字條稱會定時消毒。王先生對有確診者曾到訪總部感擔心，說會勤洗手及加密更換口罩。

同於醫管局總部工作的袁先生說，今日見到有工人清潔會議室，而局方將部分面對面會議轉以視像進行，部分員工亦在家工作，他不太擔心會感染新型冠狀病毒。

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