【武漢肺炎】鑽石公主號350港人乘包機周四返港　李家超：自行返港亦需檢疫14天 (17:37)

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李家超說，船上港人周三（19日）應可完成檢測，特區政府人員會第一時間要求日本當局，容許該批港人整批下船，並安排交通送往羽田機場，量度體溫後可安排登機。特區政府已安排兩班包機，每班有438個座位，並做足防疫措施，座位安排亦會把傳染風險減至最低。

他說，這次安排登機的港人有350人，包括260名永久居民及90名持其他護照的港人。他又稱，郵輪上另有5名澳門居民，他們亦可安排一同乘包機先到香港，再按意願送返澳門。這些港人周四（20日）抵港後，會安排14日隔離檢疫。

李家超表示，今次為數約30人的隊伍由保安局副局長代表特區政府，入境處長是行動指揮，行動中會有8名衛生署及醫管局的醫護人員。他們抵達日本後會與中國駐日大使館見面。當局明日會派出另一隊伍前往協助。李家超強調，派出的團隊及接載包機的人員都會有足夠保護裝備。

李家超又奉勸郵輪上的港人跟隨包機返港。他說，入境處有船上港人名單，他們若自行返港，衛生署港口衛生科人員會作查問，他們返港後仍很可能要接受14天檢疫；而且他們的資料會被知悉，未必能夠自行訂航班及酒店。對於暫時未能返港的人，他說一批入境處人員會在當地逗留，繼續提供協助。

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