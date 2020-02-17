【武漢肺炎】運輸署擬西九站港珠澳橋停車場提供的士短期泊位 (18:32)

的士業擬向司機派口罩 稱懷疑部分運抵香港時被盜

運輸署長陳美寶表示，政府已推出6個月燃油補貼，以及於西九龍高鐵站、港珠澳大橋香港段等停車場，提供短期泊車位，希望減輕司機成本負擔。香港的士業議會主席熊永達估計，有近兩成的士因疫情而閒置，相信政府提供泊車位能幫助業界。

的士司機陳先生表示，疫情影響下收入大減近八成，但車行酌情把每更車租減半。他續稱，即使影響收入，仍不會「搵命搏」，接載一些疑似有病徵的乘客。

小巴司機陳先生表示，因疫症關係而被「cut更」，每月收入減少約3000元。若他知道曾接載確診者，必定會家居隔離，「都會盡社會公德」。

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