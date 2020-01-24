【武漢肺炎】新增確診者住將軍澳怡明邨　兩宗初步確診一人為太古城患者妻子 (17:09)

第58宗確診

．69歲，退休男子，有長期病患，包括血壓高及糖尿病

．2月8日有咳嗽及痰，於2月8、11、13及16日曾看私家醫生，2月15日到長沙灣看門診，昨日（16日）到明愛醫院求診並入院

．與女兒同住將軍澳怡明邨怡情樓

．潛伏期14日內無外遊，新年期間曾與姊妹短暫聚會

．除看醫生，大部分時間均留在家中

．病源未明

初步確診第59宗

．45歲男子，與第57名太古城確診者為不同樓層的同事，平日會見面及討論工作，2月6日曾同場在醫管局大樓開會

．住在慈雲山慈愛苑愛華閣

．1月30日至2月1日曾到越南

．2月12日出現發燒及喉嚨痛病徵後沒有上班，最後一次上班日子為2月11日

．2月13日曾看醫生，昨日（16日）到伊利沙伯醫院

初步確診第60宗

．46歲女子，第57名確診者的太太

．2月8日流鼻水，10日有咳嗽，曾看私家醫生，一直在家工作

．由於為確診者的太太，被安排入住東區醫院

張竹君表示，今日起衛生防護中心網頁會增加確診者發病後14日內曾到過的非住宅大廈名單，以及有2個或以上確診者於潛伏期或發病後曾到過的非住宅大廈名單。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時55個患者中，有5名情況危殆，2人嚴重，48人穩定。

劉家獻說，第57宗及今天初步確診的第59宗患者，2月6日及7日到過醫管局大樓短暫開會，約15至20分鐘，而2月6日開會日期乃在二人出現病徵前，暫得知與二人開會的有5名醫管局職員，會議期間都有戴口罩 ，現時沒有職員需要檢疫。

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