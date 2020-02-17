醫院僱員工會約見醫管局高層　要求新舊制員工同享加薪8% (15:40)

工會主席邱麗萍會後引述醫管局代表稱，局方正面對防疫裝備短缺的問題，採購時更「爭啲畀人呃咗」，局方將就相關裝備的配給制訂新指引，惟沒透露指引的實質內容。至於工會要求加薪的訴求，局方回覆會再作研究和考慮，將繼續與工會商討。邱麗萍對局方的回應表示失望，認為局方未有給予確實答覆，未來將繼續跟進。

就新型冠狀病毒肺炎疫情方面，工會指出，局方目前要求曾往返內地的員工自我隔離14天，惟相關缺勤日子將視作年假、補回年假或無薪假，要求局方以酌情方式處理上述情況。

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