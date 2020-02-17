【武漢肺炎】印傭財困冒領口罩轉售囚4周　官︰困難時應互助非欺詐他人 (14:35)

報稱家傭的被告Masriki（35歲）被控於2020年2月14日，在銅鑼灣中心2樓213號舖「Anny Express」，分別向職員訛稱是ITA及SRI-YATIN，取得載有3500及2000個口罩的郵包。

控方表示，被告無案底，已歸還2000個口罩，仍須賠償1.2萬元予受害公司。辯方求情稱，被告因年邁父親急需動手術，財困下犯案，現深感後悔，並願意即時還款9000元，再問朋友借錢歸還餘下3000元。

裁判官水佳麗嚴厲斥責被告「out of mind（瘋了）」，在這困難時期，大家應互相幫助，而非搶、偷或欺詐他人，判她即時監禁4星期。水佳麗表示，為防被告服畢刑期後離港，要求她3月9日前歸還餘下的3000元，否則再判其監禁多10日。

武漢肺炎 相關報道：

消息：伊院新增初步陽性患者為太古城確診工程師同事 二人曾到醫管局開會

鄭若驊：強制檢疫者須嚴守檢疫令 否則面臨刑事起訴

四度看私醫 太古城住客確診 入院前赴教會活動 許樹昌倡持續發燒者驗血「撈底」