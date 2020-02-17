【武漢肺炎】鄭若驊：強制檢疫者須嚴守檢疫令　否則面臨刑事起訴 (11:55)

律政司長鄭若驊今（17日）發表以〈全城攜手 齊心抗疫〉為題的網誌，呼籲所有在家居或其他住所接受強制檢疫14天的人須盡公民責任，奉公守法，嚴格遵守檢疫令，否則可能令疫情擴散之餘，亦會面臨刑事起訴。
鄭若驊指出，對於違反檢疫令的個案，衛生署會搜集證據，然後提交律政司考慮是否作出檢控，律政司的檢控人員會一如既往，按證據、適用法律及《檢控守則》處理，若有充分可被法庭接納的證據，令案件有合理機會達致定罪，律政司便會提出起訴。
另外，鄭若驊表示已配合政府的特別上班安排，盡量減少辦公室人員的數目，但為處理緊急和基本的公共服務，部分人員會返回辦公室工作，包括政府律師、法律輔助人員和提供後勤支援的人員。司法機構早前公布因應公共衛生考慮延遲聆訊，但法庭仍會處理緊急和必要的聆訊。律政司會配合司法機構的聆訊安排，調配人員出庭工作，處理有關保釋申請和判刑等案件。
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