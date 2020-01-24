【消委會報告．嬰兒牙膠】Edison mama易引致窒息　Clippasafe含菌量高或易致腸胃炎 (13:25)

2款樣本易破裂致窒息

消委會的牙膠耐咬程度參考美國聯邦法規中的咬力測試，用儀器模擬不同月齡幼兒的咬力。結果ange Giraffe Teether及Edison mama Kamikami Baby Banana的部分位置於25磅力度試驗後破裂並產生細小部件，若被幼兒吞下有機會引致哽塞及窒息。其中，Edison mama未能符合歐洲玩具安全標準EN71-1要求，末端部分容易令幼兒吞進口中，阻塞咽喉構成哽塞或窒息。海關今日（17日）呼籲家長立即停止讓嬰兒使用該款牙膠，因容易深入嬰兒喉部導致窒息，未能符合《玩具及兒童產品安全條例》。

2款樣本經口水攝入易致癌

在化學物質檢測方面，消委會參考歐洲玩具安全標準EN71-12:2016，亞硝胺化合物總遷移量不應超過每公斤0.01毫克，可亞硝化物質的總遷移量不應超過每公斤0.1毫克，否則嬰兒經啃咬攝取後在胃液酸性環境下，有機會轉化成致癌物。測試結果顯示，nuvita Romeo Natural Massaging Teether 7020及SKIP HOP 清涼安撫牙膠被檢出亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質，其中樣本中價錢最貴的nuvita超標逾8倍。

1樣本衞生超標易致腸胃炎

消委會亦測試了7款含液體牙膠樣本的衞生安全程度。其中，Clippasafe Water Filled Teether 34/6-Ice cream的內灌液體好氧性微生物總量為每毫升340,000 CFU，超出歐盟玩具安全指令下NB-Toys建議限值（每毫升1000 CFU）達339倍；此樣本同時檢出銅綠假單胞菌及腸道菌，其中腸道菌總量每毫升超出建議限值。消委會稱由於嬰幼兒免疫系統發育未完善，若意外吞下或接觸到含大量微生物及致病菌的液體，或會導致幼兒受到細菌感染，出現腸胃炎或發高燒等症狀。Clippasafe的代理商稱已將有關產品下架。

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