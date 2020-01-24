【武漢肺炎】消息：伊院新增初步陽性患者為太古城確診工程師同事　二人曾到醫管局開會 (16:17)

【16:17】另一間參與會議的公司科進集團（WSP）回應表示，WSP的3名職員分別於2月6日及7日出席了兩次會議，目前3人都沒有任何病徵，當收到P&T職員確診消息，3人已即時自行隔離，沒有返回公司。該公司目前沒有任何職員通報相關病徵，已即時關閉3名員工所屬樓層作清潔及消毒，該樓層全部同事即日開始在家工作，直至2月21日。

巴馬丹拿集團（P&T Group）發言人回覆表示，涉事兩名員工於2月6日到醫管局總部開會，已通知員工如曾與兩人有過接觸或身體不適，須盡快求醫並向公司匯報，尚在了解各員工在家中情況。

【14:48】綜合消息指出，兩名巴馬丹拿集團（P&T Group）工程師曾於2月6日到醫管局總部開會，同場共有4間建築公司參與會議，包括一間跨國公司利比（Rider Levett Bucknall，RLB）的兩名員工。本報接獲該公司內部電郵，利比的兩名員工需在家隔離至本月20日。

【14:19】本報從兩個消息渠道獲悉，兩名工程師日前曾到醫管局總部開會。