【消委會報告．抽濕機】四成抽濕機抽濕量低於聲稱　二合一抽濕機Panasonic表現最佳【短片】 (12:59)

香港天氣潮濕，不少人都會使用抽濕機。消委會與機電工程署合作測試4款二合一空氣淨化抽濕機及10款傳統抽濕機，發現4款樣本不論於標準環境還是廠商慣用環境下量得的每日抽濕量，均比聲稱的低；1款樣本在廠商慣用環境中量得的抽濕量更比聲稱少近一成半。而所有二合一抽濕機樣本均可降低甲醛濃度，惟空氣淨化表現參差。
消委會測試14款壓縮式抽濕機，當中二合一空氣淨化抽濕機的售價較傳統抽濕機高，傳統抽濕機的售價差距較大。抽濕表現方面，在溫度26.7℃、相對濕度60%的標準環境下量得的每日抽濕量，6款樣本抽濕量低於聲稱；而在溫度30℃、相對濕度80%的廠商慣用環境下，8款樣本抽濕量比其聲稱的數值低1.5%至14.6%不等，當中名家Famous FDM-20L（FAM）抽濕機差異最大，更超出國際間慣常做法可接受的公差範圍（10%），已交海關跟進。
消委會測試二合一空氣淨化抽濕機的空氣淨化表現，結果顯示4款樣本的淨化速度十分參差，清除香煙煙霧、塵埃及花粉速度最快及最慢的樣本分別相差2倍、1.3倍及1倍，當中表現最好的是Panasonic F-YAR25H 抽濕機，總評分達4.5分，價錢則屬4款之中最貴（5980元）。而所有樣本均可降低甲醛的濃度，惟速度頗慢。消委會提醒市民留意過濾器的售價及更換時間。
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