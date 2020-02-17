【消委會報告．瑜伽墊】逾九成瑜伽墊樣本含甲酰胺　影響造血及生殖系統 (14:25)

消委會的測試中，逾九成、共28款瑜伽墊樣本被檢出可能影響造血及生殖系統的甲酰胺，介乎每公斤9至1270毫克。其中9款含量高於歐盟玩具安全指令規定每公斤200毫克的上限，含量最高的GOMA 雙面花紋瑜伽地蓆GA866 Double Layer Yoga Mat，更超出相關規定達5倍。

另有三成、共11款樣本檢出多環芳香族碳氫化合物（PAHs），其中3款的萘（PAHs其中一項物質）含量高於德國自願性標準GS Mark相關要求。萘屬於可能致癌的物質，而瑜伽墊或會與皮膚長時間和大面積直接接觸，故運動完畢後，消委會建議盡快用溫和肥皂或洗手液清洗雙手，減低攝入萘的風險。

消委會指出，由於練習瑜伽時可能經由呼吸道吸入瑜伽墊的釋出物，建議市民使用時，保持室內空氣流通，同時避免讓嬰幼兒和寵物接近或作日常玩樂用途；使用後亦應盡快用溫和肥皂或洗手液清洗雙手，另可用消毒酒精噴霧或消毒濕巾清潔瑜伽墊表面。

9款甲酰胺含量高於規定的瑜伽墊（含量／品牌／大約零售價）：

1270mg／GOMA 雙面花紋瑜伽地蓆 GA866 Double Layer Yoga Mat／$250

850mg／easyoga 環保雙色瑜伽墊 Premium Eco-care Yoga Mat YME104／$630

811mg／JA'MOIRE TPE 環保瑜伽墊／$319

700mg／Thinksport The Safe Yoga and Pilates Mat／$459

537mg／Nike Fundamental Yoga Mat／$279

451mg／KETTLER Yoga Mat／$218

438mg／MAX SPORT Eco-Friendly TPE Yoga Mat PM-818／$195

257mg／adidas by Stella McCartney 瑜伽墊灰色 (DZ6813) Training Mat／$469

255mg／adidas Yoga Mat CY6255／$299

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