旺角超市遭劫千元廁紙　市民︰打劫廁紙很「離譜」　警賓館尋回廁紙拘兩人 (12:52)

現場消息稱，被劫廁紙為「VIRJOY」牌，每包售價為33.9元。記者今早約10時重返涉事超市觀察，見一批約60條維達牌廁紙擺放在地面供市民選購，店外張貼告示，表示每名顧客限買2件衛生卷紙。至約11時，該批廁紙已售光。

到場購買廁紙的一名市民表示，知悉清晨發生廁紙劫案，認為事件很「離譜」，她說因家中廁紙快用完，樓下藥房每當有貨到便很快售罄，又認為市民四出搶購廁紙、囤積家中「好無謂」，她稱現時連紙巾價格也較以往貴。另一市民張女士稱不知道有人劫廁紙，手上提着廁紙的她稱不擔心遇劫，又說現在很多地方仍有廁紙出售，家中亦不缺貨。

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