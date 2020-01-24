眼鏡清潔三注意　視光師：眼鏡勿浸酒精　梘液清洗要稀釋　鏡片勿用毛巾「捽」 (08:00)

新型冠狀病毒疫情持續蔓延，不少人外出後會清潔及消毒隨身物品，戴眼鏡的人更要注意眼鏡的清潔。有人會用梘液洗眼鏡，到底梘液清洗會否傷害鏡片？眼鏡可否用酒精濕紙巾消毒？香港理工大學眼科視光學院眼科視光師梁子榮博士為大家解迷思。
鏡片用梘液清洗會受損？
有人擔心眼鏡用梘液清洗或會傷害鏡片，梁子榮表示，要視乎梘液的成分。他解釋，一般眼鏡鏡片有兩層鍍膜，分別為防花及不反光鍍膜，部分梘液成分或會損壞鏡片的防花鍍膜，以致鏡片變花。梁子榮建議，如用梘液洗眼鏡，可先將梘液混清水稀釋再用來清洗眼鏡。
眼鏡可否用酒精消毒？
眼鏡用酒精消毒是否可行？梁子榮稱，可將酒精消毒液噴在眼鏡布上輕抹眼鏡，再用乾眼鏡布抹乾。他提醒，切勿將眼鏡浸在酒精中，如果用酒精濕紙巾清潔，須留意濕紙巾的質地，如濕紙巾的纖維過於粗糙，或會傷害鏡片。
勿用毛巾直接「捽」鏡片
梁子榮提醒，用梘液或酒精液洗眼鏡後，切勿直接用毛巾「捽」鏡片，否則很易刮花鏡片。眼鏡清洗完，可先用毛巾輕輕印乾眼鏡上的水分，再用眼鏡布抹眼鏡。
文：何芍盈
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