【武漢肺炎】林鄭月娥視察少訊中心　料本月可供90檢疫單位　7858強制檢疫者九成港人 (21:48)

八鄉少年警訊中心（少訊中心）部分設施，正改建為檢疫中心。特首林鄭月娥今早（16日）聯同食物及衛生局長陳肇始、發展局長黃偉綸到場視察，了解改建工程進度。改建硬件配置工作本月內完成後，可提供約90個單位；政府亦會以組裝合成建築方法，在中心內的空置土地加建檢疫設施，料4月內完成，提供額外約100個檢疫單位。

林鄭月娥又與陳肇始到深圳灣口岸了解情況。口岸人員向林鄭月娥展示電子手環時，將之戴在腳上。政府要求所有檢疫者在抵港時於邊境管制站立即啟動手機進行實時地點分享，否則須即場佩戴電子手環。兩人亦檢視口岸貨物通關情況，林鄭月娥強調防疫措施未有對物資的跨境貨運造成影響，呼籲市民毋須擔心。

多名新型冠狀病毒確診者正留醫瑪嘉烈醫院傳染病中心，林鄭月娥及陳肇始到該中心，了解醫院應對疫情工作，並視察正進行內部改建工程的隔離病房及了解設施運作。

政府新聞處發放的相片所見，兩人視察八鄉少訊中心和深圳灣口岸時無佩戴口罩，在瑪嘉烈醫院傳染病中心期間則戴上口罩。

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