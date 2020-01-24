【武漢肺炎】長沙灣500人遊行反對設指定診所　居民不滿政府一言堂 (19:10)

長沙灣居民陳小姐指出，長沙灣診所附近有超市、街市，若有新型狀病毒感染者到該處求診，會接觸很多人；加上屋邨長者多，衛生意識相對低，陳小姐擔心病毒傳播情況嚴重。她不滿政府一言堂，認為「自己條命自己救」，因此站出來表達訴求。

長沙灣區議員李文浩表示，病人前往長沙灣診所時，需經過附近多個屋苑，診所附近亦有數間學校，認為不宜用作指定診所，否則他擔心疫情有社區爆發風險。另一區議員利瀚庭表示，政府在無諮詢下通過新聞公告宣布長沙灣診所為指定診所，亦未有詳細解釋現時門診個案安排，強調「無諮詢無得搞」。

下午2時許，集會期間有警察截查多名佩戴「豬嘴」面罩的年輕人，有街坊誤以為發生衝突，一度出現警民對峙，市民指罵警方擾亂社會安寧、阻礙遊行。其後遊行照原定時間下午3時出發，繞李鄭屋邨遊行一圈，約半小時完成，群眾至下午4時許陸續和平散去。

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