【武漢肺炎】長沙灣500人遊行反對設指定診所　居民不滿政府一言堂 (19:10)

「反對社區設置檢疫中心（長沙灣）關注組」聯同多名區議員今午（16日）舉行集會及遊行，反對政府將長沙灣賽馬會普通科門診診所（長沙灣診所），設為新型冠狀病毒疫情下，負責接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的指定診所；活動有約500人參加。
長沙灣居民陳小姐指出，長沙灣診所附近有超市、街市，若有新型狀病毒感染者到該處求診，會接觸很多人；加上屋邨長者多，衛生意識相對低，陳小姐擔心病毒傳播情況嚴重。她不滿政府一言堂，認為「自己條命自己救」，因此站出來表達訴求。
長沙灣區議員李文浩表示，病人前往長沙灣診所時，需經過附近多個屋苑，診所附近亦有數間學校，認為不宜用作指定診所，否則他擔心疫情有社區爆發風險。另一區議員利瀚庭表示，政府在無諮詢下通過新聞公告宣布長沙灣診所為指定診所，亦未有詳細解釋現時門診個案安排，強調「無諮詢無得搞」。
下午2時許，集會期間有警察截查多名佩戴「豬嘴」面罩的年輕人，有街坊誤以為發生衝突，一度出現警民對峙，市民指罵警方擾亂社會安寧、阻礙遊行。其後遊行照原定時間下午3時出發，繞李鄭屋邨遊行一圈，約半小時完成，群眾至下午4時許陸續和平散去。
武漢肺炎 相關報道：
相關字詞﹕武漢肺炎 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 武漢肺炎確診個案 武漢肺炎香港 武漢肺炎疫情 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒感染 武漢封城 新型冠狀病毒肺炎 武漢 指定診所 長沙灣賽馬會普通科門診診所 編輯推介