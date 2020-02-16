【武漢肺炎】太古城五旬漢確診　留醫東區醫院 (16:35)

衛生防護中心今午於記者會上，講述個案詳情。

．54歲男子，居於太古城明宮閣，無外遊紀錄

．2月7日發燒及咳，向私家醫生求醫；10日到東區醫院急症室求醫，當時照X光顯示「肺清」；病情無好轉，13日再向同一私家醫生求醫，至15日再到東區醫院求醫及入院

．2月9日曾到筲箕灣一間教堂參與聚會

．病人妻子2月8日出現流鼻水及咳的病徵，今日獲安排入住東區醫院治理及接受檢測

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，病人2月10日首次到急症室求醫時，有發燒及上呼吸道感染病徵，但因X光顯示「肺清」，加上問症發現他無外遊紀錄、無接觸過確診病人或相關群組，臨牀條件不符合進行新型冠狀病毒測試準則。

何婉霞續說，病人昨日再到東區醫院求醫時，醫生發現他有肺炎，安排他入住監察病房，雖然他不屬需要匯報的懷疑個案，但在加強化驗室監測計劃下接受新型冠狀病毒測試，由此發現染疫。至今累積的確診個案中，18宗是透過此計劃發現。

太古城物業管理有限公司稱，下午接獲衛生署通知，稱太古城明宮閣高層一名住戶確診感染新型冠狀病毒肺炎，會全面清潔及消毒明宮閣大廈所有主要公共地方。