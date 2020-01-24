【武漢肺炎】許樹昌：內地康復者血清治病效果好　港病人不多需時觀察適合抽取否 (16:35)

許樹昌指出，是否使用血清治療要視乎康復者血清中的抗體數量是否足夠；若太早抽取血清，病人體內的新型冠狀病毒可能未完全清除，故要待他們完全康復，再觀察一段時間後才可抽取。他又表示，現時不知道新型冠狀病毒抗體可留在康復者血清內多久，舉例說SARS康復者的冠狀病毒抗體可維持兩至三年，但由另一種冠狀病毒引起的中東呼吸綜合症（MERS），抗體在病人康復後約10個月已消失。

另外，許樹昌形容，本港昨日（15日）無新增新型冠狀病毒確診個案是好消息，但指出病毒有約14天潛伏期，起碼要待潛伏期雙倍時間都無新增個案才「較穩妥」。

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