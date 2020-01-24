【武漢肺炎】葵涌300人遊行反對設指定診所　居民憂長者易染病 (15:17)

民主黨立法會議員尹兆堅、葵青區議員吳劍昇、梁靜珊、唐皓文等發起遊行，遊行近下午1時和平散去。尹兆堅表示，南葵涌診所相距葵聯邨只有20多米，影響區內10萬人口。吳劍昇說，不少街坊會經過診所到葵芳，或會接觸到懷疑個案，很可能出現社區爆發。

尹兆堅說，曾向政府提出反建議，於已荒廢、較偏遠的葵涌公園興建臨時指定診所，可滿足地區需要，降低感染風險。吳劍昇補充，政府亦可考慮於已荒廢的葵涌公立學校設指定診所。

葵盛西邨居民藍小姐表示，區議員昨日（15日）開居民大會了解意見，她認為政府無諮詢公眾，又不接納市民意見，而葵盛西邨有不少長者，擔心他們容易感染。

葵盛東邨居民區太與女兒參加遊行，區太說，成立指定診所後，或會影響居民就診，批評政府不全面封關導致現時有社區爆發風險，才有此後續安排。

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