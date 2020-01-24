【武漢肺炎】千人粉嶺排隊買口罩　有網民不滿漲價　「盾牌」：成本漲幅大 (13:17)

上午9時，樂業路豐樂工貿中心對開有逾千人排隊等候領籌，人龍由工貿中心延伸至上水警署，龍尾在居達街。上午10時半，「盾牌」於facebook發帖，稱已派發4523張籌，呼籲市民不要再前往排隊。

有網民指出，該品牌的口罩本來只售約45元一盒，斥其現在漲價是「發國難財」。盾牌曾於facebook發帖澄清，因成本、運費漲幅大，為平衡營運成本才調整價格，並稱「若閣下不能接受現在高昂價格，請待大概5月後，疫症過後，價格回復正常水平才購買」。有關說法惹網民不滿。

本報記者今向在場的負責人查詢，負責人簡短回應，解釋說由於近日運費成本增加，取貨有難度，故調整口罩價格。

家住粉嶺的陳先生今早約7時與兒子到場排隊，等候約2小時後成功購得3盒口罩。陳先生認為，雖然一盒口罩索價150元偏貴，但已較其他地方的售價便宜。李女士與丈夫今早到場排隊，取得4715號籌。李女士說，家中只剩數個口罩，需清洗重用，口罩表面已發黑。她認為，每盒口罩售150元，平均只約3元一個，不算太貴。

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