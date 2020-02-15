【武漢肺炎】港府將安排免費包機　接載鑽石公主號港人回港 (23:55)

【21:25】日本厚生勞動省宣布，已安排「鑽石公主號」郵輪上的乘客，由70歲以上長者開始作病毒檢測，結果為陰性且健康沒有問題的人，在下周三（19日）觀察期結束後可陸續下船。當局又表示，郵輪上新確診的67人感染中，包括乘客47人、船員20人。郵輪上感染者總計285人。

厚生勞動省稱，未滿70歲的人將於16日前後開始檢測。共同網報道，與感染者同一房間的人，於19日之後仍然要留在船上，可能要到3月才能下船。

鄭泳舜引述郵輪港人：廣播稱擬2月18日起為乘客檢測 需時3日

【19:25】立法會議員鄭泳舜表示，有求助港人稱，郵輪上今日廣播通知，日本當局初步計劃於2月18日開始為乘客陸續檢測，檢測結果需時3日或以上，離開郵輪的日期會由19日推遲至21日。另部分人擔憂在19日後藥物不足，部分不滿特區政府昨日的公布完全沒交代包機或返港健康監察安排。

【17:23】日本厚生勞動相加藤勝信今午在記者會上表示，「鑽石公主號」上新增67人確診感染新型冠狀病毒，其中38人沒有病徵。該郵輪至今共有285人確診。

【14:57】目前停泊在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，已有218宗新型冠狀病毒肺炎個案。《華爾街日報》今日（15日）引述美國疾病控制及預防中心（CDC）官員報道，政府準備派包機到日本，撤走鑽石公主號上的美國僑民。

現時郵輪上約有380名美國公民及其家屬。美國疾控中心新興傳染病及防範部總監沃克（Henry Walke）周五（14日）表示，國務院將安排兩架包機，接走郵輪上的國民。他指出，疾控中心人員會在日本評估船上乘客狀況，若有發燒、咳嗽或其他徵狀，將不獲准登機。

獲撤離的僑民最快明日（16日）抵達美國，他們首先會在加州特拉維斯空軍基地接受健康篩檢，部分人可能會留在該基地進行兩周強制隔離，其他人會送往得州拉克蘭空軍基地隔離檢疫。

（華爾街日報/日本放送協會）

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