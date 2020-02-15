【武漢肺炎】曾救瞞旅遊史確診七旬翁　5消防救護入檢疫中心觀察 (23:04)

消防處表示，2月12日下午3時44分接獲一宗特別服務召喚，稱在石籬二邨有人被困屋內懷疑生命有危險。各人員按部門防疫指引穿著適當的防護裝備，把病人救出。消防處稱，得悉該病人確診感染新型冠狀病毒，已聯絡衛生防護中心跟進曾接觸該病人的消防處屬員，其中3名救護員及兩名消防員，被中心定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受檢疫觀察。消防處指出，至今所有曾與該病人接觸的消防及救護人員均沒有出現感染病徵，故沒有被安排到醫院接受檢查或作新型冠狀病毒測試。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨交代，該名70歲老翁有腎病，獨居石籬二邨石怡樓。他1月22日經落馬洲口岸即日往返內地，2月12日因跌傷入瑪嘉烈醫院，當時已持續咳嗽及氣促逾10日，X光顯示有肺炎，但他一度隱瞞旅遊史。張竹君說，老翁入院後已轉送深切治療部，需插喉，暫未能問到更多資料。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（15日）表示，老翁情況危殆。

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