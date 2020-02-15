【武漢肺炎】醫管局籲醫護勿用「高一級」裝備　工會憂推高感染風險 (22:20)

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文批評，有關呼籲令醫護人員憤怒，認為在公院「非高風險區」仍有很多「隱形病人」，亦有病人隱瞞外遊紀錄及接觸史，目前醫管局防護裝備的指引不足保障醫護安全。他舉例，港島東醫院聯網感染控制組要護士護理可能接觸傳播的病人時，身穿猶如「垃圾膠袋般的」圍裙，而非高規格保護衣；有醫院的指引呼籲延長使用N95的時間。他批評醫管局「為了節省保護裝備犧牲同事，將同事的感染風險推高，是可恥及不智」，要求高層加緊全球蒐羅裝備。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，已向感染病控制的專家了解，醫管局目前建議的防護裝備指引合適，形容在保護安全上是沒有妥協。她解釋，早前有確診病人在內科病房逗留6日，另有病人在伊利沙伯醫院A5病房留醫逾一日才確診，但至今無同房的醫護和病人確診，反映用外科口罩和保持手部衛生能預防飛沫傳播的新型冠狀病毒。

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