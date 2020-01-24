【武漢肺炎】HKTVmall助500私家診所訂口罩　3月起試行生產 (20:03)

何仲平向本報表示，私家醫生的口罩存貨「肯定不夠」，目前「仲可以頂得住」，一眾醫生各師各法買口罩。他指出，醫學會下周會收到友好組織捐贈的逾千盒口罩，供6000至7000名私家醫生抽籤，中籤者可獲發一盒口罩。他表示，現時沒有私家醫生因不夠口罩導致無法開門應診，但也是「見一日行一日」。他說，醫學會有接觸一些社企，嘗試從海外訂購口罩。

HKTVmall回覆本報查詢表示，目前正為私家診所醫生訂購口罩，名額500個，至今已收到約500名醫生訂購。HKTVmall指出，由於供應有限，為保持長期「作戰」，只能為每名醫生提供一盒50個口罩，最快於下周三至周五送貨給有關醫生。HKTVmall亦指出，預計3月初可開始試行生產口罩。

另外，社企「加油香港企業」亦計劃為醫護人員訂購口罩，目前正從海外尋找貨源。根據該網上預購表格，訂購為長期性質，目標為每月可訂購2.4萬個口罩。

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