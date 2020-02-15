【武漢肺炎】醫護倘用自購裝備　陸志聰：經院方確認可用將不影響保險 (19:05)

新型冠狀病毒疫情持續，醫護保護裝備是否足夠令人關注。港島東醫院聯網總監陸志聰表示，聯網的保護衣物足夠，只要根據臨牀指引使用，並沒有限制每日使用數量。他又稱，醫護的自購裝備只要經醫院確認可用，不會影響保險索償。
陸志聰稱昨日（14日）和東區醫院醫護傾談兩個多小時，了解員工心聲；醫管局把保護衣存量上載到員工內聯網，每日會盤點數量，每個員工都可看到。他表示，目前使用裝備的指引，是根據風險評估專家考慮現實環境因素擬定。
他又說，若個別醫護跟隨指引後亦也未能使用保護裝備，聯網會十分關心情況。他續稱，全醫管局都是同一套指引，但各醫院或因應病房大小、病人種類不同而有「微調」。他又舉例，如果做高危的治療，「除非（先後）兩個病人絕對同一種病，否則嗰一組PPE（保護裝備）要換」。
對於有醫護表示希望使用自己的裝備，陸志聰表示，最擔心該些自購裝備是否真的能保護，他鼓勵醫護使用自購裝備前，先交院方細菌感染組及採購組檢視和提供意見；保險方面，只要院方確認該自購保護裝備可用，便可正常索償。但他強調，只要按照指引使用，聯網有絕對責任提供足夠保護衣物，目前裝備亦足夠。
另外，有指東區醫院負壓病房數目不足，陸志聰稱，醫院有特意裝修不同病區的負壓病房，所以整體負壓病房足夠。
醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（15日）在記者會上表示，經重新點算後，目前醫管局儲備外科口罩1800萬個、保護衣220萬件、N95呼吸器110萬個，以及保護面罩50萬個，預算夠用一個月。她稱，若有「有心人」欲向醫管局捐贈保護裝備，局方會先檢視，確保裝備符合相關要求，才會提供予前線醫護人員使用。
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