【武漢肺炎】今暫無新增確診　衛署：潛伏期長現難言疫情見頂 (17:55)

確診病人情況：

．30男26女，年齡介乎22至91歲，其中27人超過60歲

．5人危殆，要插喉，留醫深切治療部

．3人嚴重，需要氧氣輔助治療

．一名早前情況嚴重的64歲女病人病情好轉，現情況穩定

．一名病人早前死亡

．一名病人早前已出院

．仍留院的54人分別留醫9間公立醫院

確診個案分類：

．13宗輸入個案，2宗輸入相關密切接觸者確診個案

．12宗本地（源頭不明）個案，11宗本地個案相關密切接觸者確診個案

．5宗「可能本地個案」，13宗可能本地個案相關密切接觸者確診個案

籲市民倘不適勿上班 與家人也要保持距離

張竹君指出，輸入個案的病人由發病至實驗室確診之間時間較短，亦較少密切接觸者受感染。本地及可能本地個案的病人，發病至確診相隔時間較長，且平均每人有一至兩名密切接觸者亦發病；被問到如何減少在確診前這段時間的傳染風險，她說，希望市民若有不適就不要上班，盡量減少社交，與家人也要保持距離，包括要使用公筷，若有氣促等病徵就要即時求醫。

截至今午12時接45宗懷疑個案

另外，截至今日中午12時，公立醫院24小時內向衛生署通報45宗懷疑個案，病人年齡介乎12個月至83歲。連同早前的個案，仍有120人留院接受隔離治療。

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