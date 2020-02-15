【武漢肺炎】多區反對設指定診所　天水圍有人堵輕鐵路軌警拘7人 (18:59)

【18:59】晚上6時許，天水圍天秀路有人以雜物快閃堵路，警方其後到場清理。

【17:17】下午3時半後，發起遊行的區議員宣布天水圍遊行完結。其後輕鐵天秀站入閘機遭縱火，消防員到場處理；又有人把雜物擲向輕鐵路軌。一批防暴警到場，截查一批黑衣人。警方4時許一度舉起藍旗警告，並使用胡椒噴霧，多名示威者、市民及區議員被噴中。警方其後制服最少7人，將他們雙手綁上索帶，並帶上警方小巴。

港鐵表示，由於輕鐵天秀站附近有公眾活動，輕鐵服務受影響，705及706線調整為10至12分鐘一班車。

警方表示，今日下午約3時半，一批示威者在天水圍遊行期間，突然有暴徒闖入輕鐵天秀站，縱火焚燒站內設施。有暴徒更向火堆淋潑懷疑易燃液體，令火勢一度加劇；又有暴徒向輕鐵路軌投擲垃圾桶，妄顧市民安全，而當時一輛輕鐵正在對面路軌行駛。警方警告暴徒立即停止違法行為，警方會果斷介入採取執法行動。另外，發起人已在現場宣布遊行結束，警方呼籲示威者保持理性，和平有序地離開現場。

另外，香港仔有多名市民反對香港仔賽馬會診所被定為指定診所，有支持政府的市民除口罩以示「不怕死」，其間與示威者對罵，之後和平散去。紅磡理大宿舍外有少數示威者聚集，其後有多名防暴警截查在場記者。大埔的示威者則和平散去。

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時未有啟動指定診所的時間表。她指出，指定診所是用作集中處理病徵相對輕微的病人，讓他們毋須長途跋涉到急症室求醫，以減少交叉感染的可能，強調診所醫護人員有足夠準備及經驗處理相關病人。