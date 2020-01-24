【武漢肺炎】醫管局下周起再減非緊急服務　或短訊電話通知14日內覆診者延期 (17:07)

受影響醫管局服務：

．延後大部分預約手術、檢查（包括例行內窺鏡、腸鏡、氣管鏡檢查，以及心臟檢查）

．延後逾半專科門診、專職醫療門診及普通科門診覆診，醫管局會安排足夠藥物予病人使用至下一次覆診期；若病人到覆診當日仍無收到電話或短訊通知改期，而覆診前14日內無到過內地，可如期前往醫院或診所覆診

．部分外展服務會減少服務量，包括改以電話問症，以減少醫護人員與病人接觸，但上門打針及洗傷口等必要服務會維持

．日間服務、包括長者日間服務暫停，以減少聚集

維持的醫管局服務：

．緊急或有迫切性的服務，包括迫切癌症手術、必須的癌症檢查、急性出血、通波仔手術、自然分娩等

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯表示，局方正與私家醫院商討合作分流病人，但因私家醫院採購保護裝備同樣有困難，故需待保護裝備供應穩定後，再適時以公私營合作方式分流病人到私家醫院。

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