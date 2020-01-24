無業漢涉劫旺角珠寶行近200萬元金飾　控搶劫還押4月再訊 (16:02)

被告李伯榮（52歲）報稱無業，被控於今年2月13日，在旺角亞皆老街36號至38號地下搶劫「六福珠寶」，劫去8隻手鈪、14枚吊墜、7條珠鏈、24條手鏈、24條黃金手鏈、62隻龍鳳鈪、66隻黃金手鈪，總值195萬元。

據悉，被告涉把疑似打火機汽油的液體潑向珠寶店飾櫃，但無點火。被告亦涉取出疑似氣槍的槍狀物體，威脅職員交出金飾。他被捕後聲稱涉事槍狀物是玩具槍，以百多元購入。

裁判官應控方申請，押後案件，以待化驗涉案汽油液晶、槍狀物及翻查閉路電視片段，其間被告還押看管。

地盤工涉伙4人劫表行295萬財物 還押下月再訊

另外，五名賊人去年12月13日持刀及鐵槌闖入旺角花園街一表行，斬傷一職員，並劫去總值295萬元的名表及現金。涉案第四名男子落網，被控一項搶劫罪，還押至3月17日再訊，以待控方化驗指紋等。

控罪指稱，地盤工人施文健（22歲）在2019年12月13日，與余亮晃、何文迪、黃任鋒及謝錦威，搶劫旺角花園街123號地下C1舖「寶達錶飾」，劫去價值288萬元的48隻名牌手表及現金7萬元，總值295萬元。

翻查資料，控罪詳情提及的余亮晃、何文迪、黃任鋒早前被帶上法庭，現還押候審。據悉，謝錦威仍然在逃。

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