【武漢肺炎】香港郵政下周全面恢復派遞服務　繼續優先派口罩 (15:42)

香港郵政宣布，全線郵政局下周全面恢復星期一至六的郵件派遞服務，特快專遞亦會維持星期一至六的收寄及派遞服務，將繼續優先處理內載口罩的特快專遞郵件，並會在派遞前先致電收件人以確認上門派遞或到郵政局領取的安排。