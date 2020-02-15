【武漢肺炎】香港郵政下周全面恢復派遞服務　繼續優先派口罩 (15:42)

香港郵政宣布，全線郵政局下周全面恢復星期一至六的郵件派遞服務，特快專遞亦會維持星期一至六的收寄及派遞服務，將繼續優先處理內載口罩的特快專遞郵件，並會在派遞前先致電收件人以確認上門派遞或到郵政局領取的安排。
本周（10至15日）的入口郵件量持續較平日高出七至八成，當中約七成為特快專遞郵件，約有40,000件內載口罩，該批郵件已完成派遞。
全線郵政局下周一（17日）起，將維持星期一至五上午11時至下午3時，以及星期六上午9時半至下午1時開放，提供所有櫃位服務；隔天的郵箱收信服務仍然維持。流動郵政局則暫停服務。
外判司機病毒測試陰性
另外，柴灣派遞局一名外判司機的同住家人，確診感染新型冠狀病毒，香港郵政今日（15日）表示，該外判司機的新型冠狀病毒化驗結果呈陰性，確定並非受感染。
香港郵政昨晚（14日）稱會於柴灣派遞局消毒，派遞工作如常進行；曾乘坐涉事司機車輛的18名郵政人員，被安排在家休息。
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