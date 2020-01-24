【武漢肺炎】廁所協會：保鮮紙包氣喉仍會漏氣　倡洗手盆去水渠駁坐廁U形渠免缺水 (15:16)

熊志權指出，隨意改裝廁所的反虹吸喉，會令坐廁水封位失效，導致無水留在U形渠聚水器中，令病菌散播；若單位長期無人居住、或渠有漏水，亦會導致同樣問題。他又說，若疫情過後，再無人記得要長期為U形渠補水，問題會一直存在。

熊志權表示，家居一般在洗手盆使用樽型隔氣彎管，他建議屋苑不用樽型隔氣彎管，改用「W形隔氣管道」取代U形隔氣管道，在洗手盆增加分支喉管，接駁到廁所U形隔氣彎管，使用洗手盆時便可令該些水流到U形渠聚水器，令其長期有補水。他又建議若非長期需以地台去水，可把地台去水位封住，以去除隱患；住戶亦可在廁所安裝保護分隔牆，把廁所喉管藏於內，以免損壞喉管。

另外，協會副社交委員蘇金標指出，公廁的蹲廁未能如坐廁一樣蓋住冲廁，認為應思考「之後是否要繼續用踎廁」。他又稱，協會收過有關傷殘廁所設備不足、使用困難的投訴，例如門太重、無自動洗手設施或廁板損壞等。他呼籲食環署多關注傷殘廁所問題。

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