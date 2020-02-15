【武漢肺炎】康美樓A07室住戶陸續從檢疫中心返家 (14:30)

返家居民從衛生署人員手中取回住所鎖匙後下車。有民政事務處人員向居民派發清潔包，民建聯立法會議員陳恒鑌亦在場贈送外科口罩、酒精搓手液、板藍根冲劑等予住戶。衛生署人員稱，有3戶入住美孚「翠雅山房」的居民選擇自行返家，未有登上政府安排的旅遊巴。

居民包先生與太太入住「翠雅山房」隔離，他表示回家後會再用消毒劑清潔，並減少外出。他說，隔離營安排了三餐，生活不錯，但「困住唔係幾好」，能回家相當開心。他憶述當晚連夜撤離既緊張又擔心。他認為目前身體健康，不需要在家再隔離。

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