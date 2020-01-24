【武漢肺炎】聶德權：若本港有足夠檢疫中心　會分批安排滯留湖北港人回港 (12:25)

湖北省新型冠狀病毒疫情嚴峻，目前仍有2200多名港人滯留在湖北逾30個城市。本港政制及內地事務局長聶德權今早（15日）出席商台節目時表示，若本港有檢疫中心能一次過提供200個宿位，就可分批安排滯留湖北港人回港隔離。
聶德權表示，若安排滯留湖北港人回港，須先考慮公共衛生風險和實際可行性，確保本港有足夠檢疫地點。他指出，本港現時4個檢疫中心共有150個宿位，使用率達九成，政府正增加新的檢疫中心地點，希望當區人士諒解及團結。
他表示，2003年SARS時社會能夠團結一致對付疫情，但今次政府除控制疫情亦需處理政情，社會對政府信任度低，有些人採取激烈及暴力手法去破壞，增加抗疫難度。他又否認政府在口罩供應上無作為，強調政府向供應商直接採購。
聶德權於節目後受訪時稱，在湖北省確診的10名港人全部於當地醫院接受治療，其中一名62歲女患者情況嚴重，其餘人情況穩定。
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