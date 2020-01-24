【武漢肺炎】迪士尼停車場旁擬設檢疫中心　料提供600單位 (22:14)

華特迪士尼發言人表示，因應香港政府要求，以及配合香港所採取的維護社區健康及安全措施，迪士尼同意探討使用位於竹篙灣預留作未來旅遊發展的用地。該用地遠離現時度假區的營運範圍。

同時，政府正進行準備及改建工作，爭取盡快把火炭駿洋邨和八鄉少年警訊永久活動中心用作檢疫中心，料可提供逾千個檢疫單位。

至於現有的4個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園渡假村、保良局賽馬會北潭涌渡假營，以及饒宗頤文化館翠雅山房，共可提供約150個檢疫單位。政府在鯉魚門公園渡假村、西貢戶外康樂中心，以及少訊中心，分別增建約350個、約100個，以及約100個單位。

至於由內地抵港的強制檢疫者，部分人入住曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心檢疫營，其他人在家中或酒店接受檢疫。

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