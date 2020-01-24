【武漢肺炎】政府口罩庫存剩兩月用量　160萬口罩轉贈長者弱勢 (19:50)

特首林鄭月娥今（14日）在記者會上表示，現時政府物流服務署的口罩庫存量只足夠兩個月用量，會繼續全球搜購。她說，理解零售市場供應亦緊張，政府會把近日幾批捐贈予政府的共160萬個口罩，透過非政府機構轉贈予主要為長者的弱勢社群。
林鄭月娥提到，全球口罩供不應求，物流署會繼續多管齊下，盡力加緊全球搜購。在政務司長統領下，各政策局及部門會加大力度壓縮口罩需求，總用量約每月800萬個。另外，政府會為政府外判清潔工，以及全港安老和殘疾院舍提供口罩，每月用量分別70萬及100萬個。
為加強全城防疫，政府成立的防疫抗疫基金將撥款予全球採購口罩；支援本地生產口罩，包括資助私營企業建立生產線；以及資助研發及生產可重用的口罩。醫管局亦將獲發放47億元，以應付防疫抗疫的額外開支。
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