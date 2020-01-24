【武漢肺炎】政府口罩庫存剩兩月用量　160萬口罩轉贈長者弱勢 (19:50)

林鄭月娥提到，全球口罩供不應求，物流署會繼續多管齊下，盡力加緊全球搜購。在政務司長統領下，各政策局及部門會加大力度壓縮口罩需求，總用量約每月800萬個。另外，政府會為政府外判清潔工，以及全港安老和殘疾院舍提供口罩，每月用量分別70萬及100萬個。

為加強全城防疫，政府成立的防疫抗疫基金將撥款予全球採購口罩；支援本地生產口罩，包括資助私營企業建立生產線；以及資助研發及生產可重用的口罩。醫管局亦將獲發放47億元，以應付防疫抗疫的額外開支。

武漢肺炎 相關報道：

抗疫基金提供多項支援 低收入家庭每戶派5000元 學生津貼增至3500元

會否派包機接鑽石公主號港人？ 林鄭︰按實際需要安排接回港

本港新增3宗確診個案累計56宗 一女病人上環酒家工作

鑽石公主號多一港人確診累計11人 沖繩的士司機染病疑曾接觸郵輪乘客