【武漢肺炎】會否派包機接鑽石公主號港人？　林鄭︰按實際需要安排接回港 (20:12)

保安局長李家超表示，船上有330名港人，港府已向日本提出讓船上港人到陸上隔離。他表示，港府已向船上50名港人送藥物，另10多名港人由船公司提供藥物。

李家超指出，日本當局會為船上70歲以上有病徵的人按優先次序進行病毒快速測試，並首先為80歲以上的人做測試，一名80歲以上的港人符合接受快速測試條件，若其樣本結果呈陽性，將被送院隔離，若結果呈陰性，可選擇繼續留在船上或到陸上隔離。

至於滯留湖北武漢的港人，政制及內地事務局長聶德權表示，港府至今接獲1100宗港人求助個案，如何協助當地港人分批回港，主要考慮公共衛生風險及可行性，包括協調交通安排、處理他們回港途中防止交叉感染，以及回港後安置的檢疫設施等。

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