【武漢肺炎】會否派包機接鑽石公主號港人？　政府︰按實際需要安排接回港 (20:12)

目前停泊於日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪，船上至今有11名港人確診感染新型冠狀病毒，而郵輪的隔離令將於下周結束。特首林鄭月娥今日（14日）在記者會上被問及港府會否安排包機接載船上逾300名港人回港，林鄭月娥並無回應，稱港府高度關注因疫情滯留外地的港人；保安局長李家超表示，港府會繼續向日本當局了解何時讓港人下船，以及按實際需要安排接港人回港。
李家超指出，船上有330名港人，港府已向日本提出讓船上港人到陸上隔離。他稱，港府已向船上50名港人送藥物，另10多名港人由船公司提供藥物。
李家超表示，日本當局會為船上70歲以上有病徵的人按優先次序進行病毒快速測試，並首先為80歲以上的人做測試，一名80歲以上的港人符合接受快速測試條件，若其樣本結果呈陽性，將被送院隔離，若結果呈陰性，可選擇繼續留在船上或到陸上隔離。
至於滯留湖北武漢的港人，政制及內地事務局長聶德權表示，港府至今接獲1100宗港人求助個案，如何協助當地港人分批回港，主要考慮公共衛生風險及可行性，包括協調交通安排、處理他們回港途中防止交叉感染，以及回港後安置的檢疫設施等。
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