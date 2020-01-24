【武漢肺炎】抗疫基金提供多項支援　低收入家庭每戶派5000元　學生津貼增至3500元 (18:51)

特首林鄭月娥今日（14日）在記者會上講述疫情最新情況，並公布早前宣布成立的防疫抗疫基金相關資料，第一個目標是加強全城防疫，圍堵截斷傳播鏈，協助加強個人防疫意識；第二是希望支援受創行業、界別及相關員工，避免大規模倒閉及裁員出現。多項措施包括向持牌旅行社、食肆、小販等提供現金津貼；並將本年度發放的2500元學生津貼，增加1000元，至3500元；以及向全港低收入家庭，每戶平均發放5000元等。
政府將向立法會財務委員會申請不少於250億元撥款，以落實上述措施。
主要支援措施包括：
．2019/20年度學生津貼增至3500元
．為全港約20萬戶低收入家庭提供一次特別津貼，平均約為每戶5000元
．支援受疫情影響的行業及員工，如向持牌旅行社發放一次過8萬元；向大型飲食及工廠食堂發放20萬元，其他食肆發放8萬元；向零售商戶發放8萬元津貼；向持牌小販發放5000元
．支援本地生產口罩，資助私營企業建立生產線
．資助研發及生產可重用口罩
．加強建造業工地防疫措施，為所有承建商提供一次過撥款，為24萬地盤工提供一次過津貼加強防疫裝備
．為公私營住宅物業提供2.6萬元防疫津貼，包括為物管公司聘用的保安員及清潔工提供每月1000元額外津貼
．提供1000元額外津貼予政府承辦商的保安員及清潔工
．向已獲分配火炭駿洋邨和粉嶺暉明邨的公屋輪候家庭發放一次過6000元特別津貼
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