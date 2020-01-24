【武漢肺炎】抗疫基金提供多項支援　低收入家庭每戶派5000元　學生津貼增至3500元 (18:51)

特首林鄭月娥今日（14日）在記者會上講述疫情最新情況，並公布早前宣布成立的防疫抗疫基金相關資料，第一個目標是加強全城防疫，圍堵截斷傳播鏈，協助加強個人防疫意識；第二是希望支援受創行業、界別及相關員工，避免大規模倒閉及裁員出現。多項措施包括向持牌旅行社、食肆、小販等提供現金津貼；並將本年度發放的2500元學生津貼，增加1000元，至3500元；以及向全港低收入家庭，每戶平均發放5000元等。