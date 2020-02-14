婦涉熱水淋年幼子女逼有金錢糾紛夫認錯　控嚴重傷人准保釋禁接觸兩事主 (19:05)

36歲母親近日疑與丈夫有金錢糾紛，涉向兩名年幼子女淋熱水致灼傷，要脅丈夫認錯，子女嚎哭大叫「唔好」，驚動鄰居報警，再揭發她曾因兒子進食太慢涉淋熱水施襲。案件今日（14日）在粉嶺裁判法院提堂，被告被控兩項對他人身體加以嚴重傷害，暫時毋須答辯。裁判官批准她保釋至4月9日在沙田裁判法院再訊，以待索取子女的醫療報告。
報稱家庭主婦的36歲女被告，被控於今年2月10日在沙田碩門邨某室非法及惡意傷害男童X，以及在同月12日傷害男童X及女童Y。X及Y現年分別7歲及10歲。
據悉，被告因兒子進食太慢，從廚房取熱水淋其頭部。兩日後，被告與丈夫因金錢爭執，兩人以視像通話，被告向丈夫說「你唔認錯，我用熱水淋仔女」，隨即從廚房取熱水入子女房間，丈夫聽到子女嚎哭，女兒更大叫「媽咪，唔好，好痛！」，驚動鄰居報警。兒子右眼、左臉、背部灼傷，女兒頭部灼傷，而他們透露以前亦曾數次遭淋熱水。
辯方透露，被告的子女暫交由居於上水的爺爺照顧，被告則會暫居於大埔區。裁判官批准她保釋，但禁足沙田及上水區，不得接觸子女。
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