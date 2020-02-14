涉訛稱生理鹽水可洗手洗地　旺角藥房董事店員被捕 (17:50)

海關上月27日展開「守護者」行動，巡查各區外科口罩及其他防疫產品的零售點，昨行動期間發現涉案旺角區藥房，出售以膠樽盛載、標示為「0.9% sodium chloride」（氯化鈉）及「清洗傷口用」 的生理鹽水，每樽1000毫升售25元、5樽100元；載貨紙箱上展示自製單張，聲稱生理鹽水適用於清潔雙手和地板，與產品說明不符，涉嫌違反《商品說明條例》。

海關人員隨即拘捕藥房一名30歲男店員，其後再拘捕一名30歲藥房男董事。行動中檢獲23支懷疑生理鹽水，估計市值約575元，會送往政府化驗所化驗，以確定其成分及安全性。

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