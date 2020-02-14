【武漢肺炎】區議會正副主席晤陳肇始劉江華　盼彈性撥款購防疫物資 (18:07)

18區區議會正副主席今午（14日）與民政事務局長劉江華、民政事務總署署長謝小華、食物及衛生局長陳肇始、副局長徐德義會面，討論防疫工作。
屯門區議會主席、民主黨陳樹英稱，民主派在會上再要求全面阻止內地人入境；區議會撥款購買口罩等防疫物資，希望政府彈性處理，包括這批撥款可否延長到下個財政年度都能使用。東區區議會主席、公民黨黎志強引述謝小華稱，若今個財政年度未能用到撥款，就要回撥政府庫房。
至於民主派是否原則上不同意徵用未入伙公屋作檢疫中心，陳樹英稱，政府未公布會否接回滯留日本、湖北省的港人，認為政府要有完整方案，透過區議會徵詢民意，才有可能促成事件，陳樹英說議員有提出反建議，如徵用迪士尼酒店等。
陳樹英又說，絕大部分區議會打算繼續開會，引述謝小華稱議員有權開會，承諾當局會承認會議，並做會議紀錄。
劉江華會後表示，他在會上指出區議會秘書處不提供服務是為減少社交接觸的防疫策略，希望議員理解出發點。被問到日後選定檢疫中心地點，會否諮詢區議會，他沒有回應。陳肇始表示，檢疫中心需要更多設施，未來會在地區上做更多解說。
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