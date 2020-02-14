【武漢肺炎】本港新增3確診累計56宗　一女病人上環酒家工作 (18:22)

據悉，61歲女確診者在上環嘉豪酒家工作，負責做點心。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，確診並仍留醫個案之中，有5人情況危殆、4人嚴重、45人穩定。5宗情況危殆的是第7宗、第24宗、第26宗、第38宗及今日確診的第55宗個案。

第54宗個案

‧第53宗個案的表姐，41歲，住石澳大浪灣村，在鰂魚涌工作任文職，不會見客，但有可能與同事食飯

‧2月3日有病徵，13日往律敦治醫院急症室並入院

‧與52及53宗個案患者參加1月26日在北角酒樓的29人（25成人及4小孩）飯聚，至今該飯局共6人確診

第55宗個案

‧70歲男子，因在家中跌倒而入院，並告知醫護有咳嗽及氣促病徵，情況危殆，現須插喉

‧住在石籬二村

‧本身有腎病

第56宗個案

‧61歲女子住在上環永樂街，嘉豪酒家員工

‧2月10日開始咳嗽，12日發燒、13日入瑪麗醫院

‧丈夫在1月23日至28日前往新會探兒子，他沒有病徵

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