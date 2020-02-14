曾攜冰毒停職警涉襲擊父母還押　尿液含安非他命判入戒毒所 (17:20)

被告馬道宸（47歲）原被控於2019年4月8日在羅湖管制站海關入境大堂管有一顆俗稱「偉哥」的含昔多芬的藥物、小量冰毒，以及適用於及擬用作於吸服危險藥物的器具。被告同年底因索錢問題涉襲擊父母，案件上月22日在東區裁判法院提堂，遭還押至今。

被告今日無律師代表，他稱因反修例運動，在羈留期間遭人襲擊，又稱不想因東區法院案件令人炒作其家庭糾紛。他表示，岳父在他還押期間離世，未能見他最後一面，而父母都是老人家，母親在被告被捕時更當場暈倒，盼裁判官輕判，讓他可多陪伴父母。

裁判官問他，對其驗尿報告有安非他命成分有何解釋。被告辯稱受吸入二手煙所致。裁判官終撤銷被告的感化令，判他入戒毒所，須留有案底，另頒令3月4日把他帶回東區裁判法院應訊。

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